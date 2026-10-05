OpenAI ने भारत में शुरू किया ChatGPT का नया विज्ञापन चैनल
रेजरपे और OpenAI ने भारत में ChatGPT ऐड्स लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। यह चैटबॉट पर एक नया विज्ञापन चैनल है, जहां आप कीवर्ड लिखने के बजाय सीधे चैट करके अपनी पसंद के उत्पाद खोज सकते हैं।
शुरुआत में फास्ट्रैक, ट्रेया, टाटा न्यू और तनिष्क जैसे बड़े ब्रांड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कई बड़ी कंपनियां अभी से इसे आजमा रही हैं।
ब्रांड्स रेजरपे एंगेज के जरिए मैनेज करेंगे विज्ञापन
ब्रांड्स रेजरपे के एंगेज प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ChatGPT विज्ञापन कैंपेन मैनेज करते हैं। यह प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार करने और विज्ञापन के नतीजों को देखने का काम करता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट कैंपेन सेट करने में गाइड करता है, वहीं इंसान इसकी क्वालिटी पर नजर रखते हैं। जानकारों का कहना है कि अब लोग जिस तरह से उत्पाद खोजते हैं, वह तरीका बदल रहा है। तनिष्क को उम्मीद है कि इसके जरिए वह ग्राहकों की पसंद को और बेहतर तरीके से समझ पाएगा।