OpenAI ने भारत में शुरू किया ChatGPT का नया विज्ञापन चैनल

ब्रांड्स रेजरपे के एंगेज प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ChatGPT विज्ञापन कैंपेन मैनेज करते हैं। यह प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार करने और विज्ञापन के नतीजों को देखने का काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट कैंपेन सेट करने में गाइड करता है, वहीं इंसान इसकी क्वालिटी पर नजर रखते हैं। जानकारों का कहना है कि अब लोग जिस तरह से उत्पाद खोजते हैं, वह तरीका बदल रहा है। तनिष्क को उम्मीद है कि इसके जरिए वह ग्राहकों की पसंद को और बेहतर तरीके से समझ पाएगा।