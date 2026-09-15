बड़े ऑर्डर से रेमंड के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे

बड़े ऑर्डर से रेमंड के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे
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रेमंड के शेयर बाजार में अपने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीनों में इसके शेयरों में 200 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई है।
इसकी वजह यह है कि रेमंड की एयरोस्पेस सहायक कंपनी को एक भारतीय एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी से 33 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। इसमें मशीनिंग से लेकर जटिल असेंबली तक सब कुछ शामिल है।
300 से ज्यादा सटीक पुर्जों का होगा उत्पादन
इस सौदे के लिए उत्पादन 2026 और 2027 के बीच शुरू होगा। इसमें 300 से ज्यादा सटीक एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाए जाएंगे।
इस कदम से रेमंड भारत के एयरोस्पेस सेक्टर में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रही है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) राकेश तिवारी के मुताबिक, इससे उन्हें ऐसे ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो पहले ज्यादातर निर्यात पर ही निर्भर रहते थे।