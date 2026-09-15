बड़े ऑर्डर से रेमंड के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे

रेमंड के शेयर बाजार में अपने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीनों में इसके शेयरों में 200 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई है।

इसकी वजह यह है कि रेमंड की एयरोस्पेस सहायक कंपनी को एक भारतीय एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी से 33 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। इसमें मशीनिंग से लेकर जटिल असेंबली तक सब कुछ शामिल है।