राप्ती HV ने पहली बार देश में हाई-वोल्टेज आर्किटेक्चर पेश किया था (तस्वीर: एक्स/@RapteeEnergy)

राप्ती HV को TDB से मिली फंडिंग, ऐसा करने वाली पहली इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए उच्च-वोल्टेज (HV) तकनीक में अग्रणी चेन्नई की कंपनी राप्ती HV को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) से फंडिंग मिली है। इसके साथ वह TDB से वित्तपोषण हासिल करने वाली पहली इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता बन गई है। यह पूंजी कंपनी की अपनी उच्च-वोल्टेज आर्किटेक्चर को और विकसित करने और 1 अरब डॉलर (88 अरब रुपये) के उच्च-प्रदर्शन इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की पहल को बढ़ावा देगी।