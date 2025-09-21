विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह भारतीय बाजार में निवेश किया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह किया 900 करोड़ रुपये का निवेश, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

टैरिफ और लगातार भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 7,945 करोड़ रुपये निकाले हैं। पिछले सप्ताह हुए 900 करोड़ रुपये के निवेश से बिकवाली में थोड़ी कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 34,990 करोड़ और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये की निकासी के बाद इस साल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की ओर से की गई कुल इक्विटी बिकवाली 1.38 लाख करोड़ रुपये हो गई है।