विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह किया 900 करोड़ रुपये का निवेश, जानिए क्या रहा कारण 

विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह किया 900 करोड़ रुपये का निवेश, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
टैरिफ और लगातार भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 7,945 करोड़ रुपये निकाले हैं। पिछले सप्ताह हुए 900 करोड़ रुपये के निवेश से बिकवाली में थोड़ी कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 34,990 करोड़ और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये की निकासी के बाद इस साल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की ओर से की गई कुल इक्विटी बिकवाली 1.38 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
कारण
इस कारण बढ़ा निवेश
सितंबर में FPI भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध विक्रेता बने रहे। 19 सितंबर तक कुल निकासी 7,945 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। हालांकि, इस दौरान उनकी बिकवाली में कमी आई है। पिछले सप्ताह के दौरान वे कुछ समय के लिए खरीदार बने रहे और 900 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह बदलाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद हुआ। इससे भारतीय बाजार में उनकी बिकवाली में थोड़ी कमी आई है।
उम्मीद
भविष्य में क्या है उम्मीद?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका के आगामी व्यापक आर्थिक आंकड़े, साथ ही टैरिफ वार्ता में प्रगति, आने वाले सप्ताह में FPI निवेश बढ़ा सकते हैं। एंजेल वन के वरिष्ठ फंडामेंटल एनालिस्ट वकार जावेद खान ने कहा, "इस सप्ताह FPI ने फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद 900 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। 2025 में 2 और कटौतियों के अनुमान के साथ वैश्विक बाजारों में तरलता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।"