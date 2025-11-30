रैपिडो ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता से किया इनकार, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो ने 331 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) कंपनी से जुड़े एक बाइक टैक्सी चालक के बैंक खाते में जमा की गई संदिग्ध राशि की जांच कर रहा है। उसके अकाउंट में 19 अगस्त, 2024 से 16 अप्रैल, 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए। यह 'म्यूल' अकाउंट से जुड़ा मामला है, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है।
प्रतिक्रिया
कंपनी ने मामले को लेकर क्या कहा?
रैपिडो के प्रवक्ता ने कहा, "उल्लेखित व्यक्ति बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए हमारे साथ जुड़े 2 करोड़ पंजीकृत कैप्टन में से एक है। अन्य कई कर्मचारियों की तरह वह कई प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है। इस मामले में रैपिडो की कोई भूमिका या संलिप्तता नहीं है।" कंपनी ने कहा है कि इस तरह के किसी भी व्यवहार का समर्थन या सहन नहीं करती है और पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और कानून के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।
जांच
जांच में यह जानकारी आई सामने
ED अधिकारियों को 1xbet ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते समय रैपिडो बाइक चालक का पता चला। 8 महीने की छोटी-सी अवधि में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन देखकर एजेंसी ने चालक के बैंक रिकॉर्ड में दिए गए पते पर छापा मारा। इसमें पाया गया कि चालक दिल्ली के एक साधारण इलाके में 2 कमरों की झोपड़ी में रहता था और अपनी जीविका चलाने दिनभर घर से बाहर रहकर बाइक टैक्सी चलाता था।