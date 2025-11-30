रैपिडो के बाइक टैक्सी चालक के खाते में ED 331 करोड़ रुपये मिले हैं

रैपिडो ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता से किया इनकार, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो ने 331 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) कंपनी से जुड़े एक बाइक टैक्सी चालक के बैंक खाते में जमा की गई संदिग्ध राशि की जांच कर रहा है। उसके अकाउंट में 19 अगस्त, 2024 से 16 अप्रैल, 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए। यह 'म्यूल' अकाउंट से जुड़ा मामला है, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है।