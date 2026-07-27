शेयर बाजार: सेंसेक्स में 600 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, निफ्टी 24,000 के करीब

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। इससे तेल आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं घटेंगी और आगे चलकर महंगाई भी कम होने की उम्मीद है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ, IT शेयरों ने आज बाजार में बढ़त का नेतृत्व किया। इंफोसिस के शेयरों में 3 फीसदी का उछाल आया, जबकि टेक महिंद्रा में 2.41 फीसदी की तेजी देखी गई। इन शेयरों की बदौलत निफ्टी IT इंडेक्स में 2.44 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आज बाजार में सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में ही रौनक नहीं थी, बल्कि रियल एस्टेट और मीडिया जैसे दूसरे सेक्टर्स में भी अच्छी उछाल देखने को मिली।