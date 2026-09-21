जनवरी तक निफ्टी छू सकता है 27,000 का आंकड़ा, जेपी मॉर्गन का अनुमान

इस सकारात्मक संकेत के बावजूद कई निवेशक अभी भी वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं और मौसमी सुस्ती के चलते निवेश से बच रहे हैं।

खास बात यह है कि अब निवेशकों के रुझान में बदलाव आ रहा है। वे बड़ी कंपनियों के शेयर छोड़कर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की तरफ जा रहे हैं।

औसतन 300 से ज्यादा शेयरों में हर दिन कम से कम एक करोड़ डॉलर (करीब 95 करोड़ रुपये) का कारोबार हो रहा है। विदेशी निवेशक भी इन छोटी कंपनियों में काफी रुचि दिखा रहे हैं।

जेपी मॉर्गन के लिए टेक हार्डवेयर और फाइनेंशियल जैसे सेक्टर अभी भी पसंदीदा बने हुए हैं। खासकर निजी बैंक, जिन्हें वह अभी ग्रोथ और वैल्यू दोनों के हिसाब से भरोसेमंद दांव मान रहा है।