WTO करेगा भारत की व्यापारिक नीति की समीक्षा
भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल इस सप्ताह जेनेवा जाएंगे। वे विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा भारत की व्यापारिक नीतियों की समीक्षा में शामिल होंगे।
यह समीक्षा हर 5 साल में होती है, जिसमें देश के व्यापार नियम, अर्थव्यवस्था और वैश्विक समझौतों के पालन का आकलन किया जाता है।
इस महीने के आखिर तक भारत के प्रदर्शन पर एक विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है।
माल और सेवा निर्यात में वृद्धि
वैश्विक व्यापार में भारत का योगदान लगातार बढ़ रहा है। WTO के आंकड़ों के अनुसार, 2005 से 2024 के बीच भारत के वस्तु निर्यात में 1 से 1.8 फीसदी और सेवा निर्यात में 2 से 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह समीक्षा प्रक्रिया ऐसी प्रणाली का हिस्सा है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती है।
अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे बड़े देशों की समीक्षा हर 3 साल में होती है, वहीं छोटे देशों की समीक्षा 7 साल में की जाती है। इस पूरी कवायद का लक्ष्य वैश्विक व्यापार में सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना है।