WTO करेगा भारत की व्यापारिक नीति की समीक्षा

वैश्विक व्यापार में भारत का योगदान लगातार बढ़ रहा है। WTO के आंकड़ों के अनुसार, 2005 से 2024 के बीच भारत के वस्तु निर्यात में 1 से 1.8 फीसदी और सेवा निर्यात में 2 से 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह समीक्षा प्रक्रिया ऐसी प्रणाली का हिस्सा है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती है।

अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे बड़े देशों की समीक्षा हर 3 साल में होती है, वहीं छोटे देशों की समीक्षा 7 साल में की जाती है। इस पूरी कवायद का लक्ष्य वैश्विक व्यापार में सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना है।