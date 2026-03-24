ट्रेन का कंफर्म टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव किया गया है

ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कंफर्म टिकट निरस्त कराने पर रिफंड नहीं, बदले नियम

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे ने टिकट निरस्त कराने के नियमों में बदलाव किया है। इससे आम लोगों को तगड़ा झटका लगेगा। रेलवे ने सख्ती अपनाते हुए कंफर्म टिकट निरस्त कराने के नियम बदल दिए हैं। अब ट्रेन छूटने से पहले 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड का नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रेन छूटने के समय के हिसाब से पैसा कटेगा और रिफंड मिलेगा। रेलवे नए नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू करेगा।