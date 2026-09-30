सोने की कीमतें गिरने से इसके सुरक्षित निवेश विकल्प पर उठ रहे सवाल

सोने को लंबे समय से एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है, खासकर तब जब दुनिया में हालात ठीक न हों, लेकिन हाल के दिनों में कुछ अलग ही हो रहा है।

दुनियाभर में चल रहे संघर्षों और कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बावजूद सोने के भाव असल में गिर गए हैं। इस गिरावट ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सोना अब भी महंगाई और अनिश्चितता से बचाने वाला कवच है?