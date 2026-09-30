सोने की कीमतें गिरने से इसके सुरक्षित निवेश विकल्प पर उठ रहे सवाल
बिज़नेस
सोने को लंबे समय से एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है, खासकर तब जब दुनिया में हालात ठीक न हों, लेकिन हाल के दिनों में कुछ अलग ही हो रहा है।
दुनियाभर में चल रहे संघर्षों और कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बावजूद सोने के भाव असल में गिर गए हैं। इस गिरावट ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सोना अब भी महंगाई और अनिश्चितता से बचाने वाला कवच है?
निवेशक सुरक्षित निवेश पर दोबारा कर रहे विचार
बाजार तेजी से बदल रहे हैं और निवेशक ज्यादा मुनाफे की तलाश में हैं। ऐसे में अब वे पहले की तरह सोने में पैसा नहीं लगा रहे हैं। बल्कि, वे ऐसे नए विकल्प तलाश रहे हैं, जो आज के जोखिम और संभावित फायदों के हिसाब से सही बैठें। इससे साफ है कि 2026 में सुरक्षित निवेश के मायने ही बदल रहे हैं।