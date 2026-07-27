आपकी जेब पर भारी पड़ेगा क्वालकॉम का यह फैसला

क्वालकॉम कंपनी 1 सितंबर से अपने चिप्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसकी मुख्य वजह आपूर्ति की बढ़ती लागत और दुनियाभर में चल रही किल्लत है।

कंपनी ने अपने ग्राहकों को बताया है कि उनके लिए अब बढ़ते खर्चों को अकेले सहना मुमकिन नहीं रहा। इसलिए, 1 सितंबर के बाद भेजे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर यह बढ़ी हुई कीमत लागू होगी।