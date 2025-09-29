क्वालकॉम भारत में रिसर्च और स्टार्टअप निवेश का करेगी विस्तार

अमेरिकी चिप निर्माता क्वालकॉम भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) और स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ा रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य वित्तीय और परिचालन अधिकारी आकाश पल्हकीवाला ने बताया कि 4 R&D केंद्रों में संसाधनों का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय इंजीनियरिंग प्रतिभाओं का लाभ उठाकर वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देना है। क्वालकॉम वेंचर्स के जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी और इंजीनियरिंग सहायता दी जा रही है, ताकि वे तेजी से सफल हो सकें।

बाजार भारत में तेजी से बढ़ता बाजार क्वालकॉम के लिए भारत सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बना हुआ है। इसकी वजह 30 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ताओं का बड़ा समूह है, जो नए स्मार्टफोन और लैपटॉप की तलाश में हैं। पल्हकीवाला ने बताया कि भारत में प्रतिभाओं का भंडार और मजबूत ग्राहक नेटवर्क कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वालकॉम इन स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इंजीनियरिंग विभाग को ग्राहकों के नजदीक रहेगी और वैश्विक परियोजनाओं में योगदान देगी।

मदद स्टार्टअप्स में निवेश और मदद क्वालकॉम वेंचर्स भारतीय स्टार्टअप्स में सक्रिय रूप से निवेश कर रही है। निवेश केवल पूंजी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स को इंजीनियरिंग सहायता भी दी जाती है। पल्हकीवाला के अनुसार, कंपनी का मकसद है कि स्टार्टअप्स सफल हों और उनके उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। पिछले 20 वर्षों में भारत में अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी ने बहुत प्रगति की है और भविष्य में इस निवेश और बढ़ाया जाएगा।