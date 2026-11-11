क्वालकॉम छंटनी वाले कर्मचारियों को देगी 2 सप्ताह का वेतन और बोनस

इस छंटनी पैकेज में अधूरे सेवा वर्षों के लिए आनुपातिक वेतन और स्वास्थ्य बीमा के लिए एकमुश्त राशि का भी प्रावधान है। हालांकि, इन पैकेजों के बारीक नियमों और शर्तों पर ध्यान देना जरूरी है।

कुछ समझौतों में कर्मचारियों को भविष्य में नौकरी के लिए किसी भी तरह का दावा करने का अधिकार छोड़ना पड़ सकता है और इसके लिए समय-सीमाएं भी अलग-अलग हो सकती हैं।

इसलिए, कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत समझौतों में दी गई सभी शर्तों और भुगतान की समय-सीमाओं को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए।