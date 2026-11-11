क्वालकॉम छंटनी वाले कर्मचारियों को देगी 2 सप्ताह का वेतन और बोनस
वैश्विक स्तर पर चल रहे पुनर्गठन के बीच क्वालकॉम ने भारत में भी अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। जिन कर्मचारियों को कंपनी से निकाला जा रहा है, उन्हें आधार छंटनी पैकेज के रूप में 2 सप्ताह का वेतन दिया जा रहा है।
इसके अलावा, कंपनी में उनके काम करने के हर साल के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा।
अगर, कर्मचारी अपने 'एग्जिट पेपर्स' पर जल्दी हस्ताक्षर कर देते हैं तो उन्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन बोनस के तौर पर दिया जाएगा।
दावों को छोड़ने की हो सकती है शर्त
इस छंटनी पैकेज में अधूरे सेवा वर्षों के लिए आनुपातिक वेतन और स्वास्थ्य बीमा के लिए एकमुश्त राशि का भी प्रावधान है। हालांकि, इन पैकेजों के बारीक नियमों और शर्तों पर ध्यान देना जरूरी है।
कुछ समझौतों में कर्मचारियों को भविष्य में नौकरी के लिए किसी भी तरह का दावा करने का अधिकार छोड़ना पड़ सकता है और इसके लिए समय-सीमाएं भी अलग-अलग हो सकती हैं।
इसलिए, कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत समझौतों में दी गई सभी शर्तों और भुगतान की समय-सीमाओं को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए।