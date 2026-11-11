क्वालकॉम ने भारत में शुरू की छंटनी, 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

रिपोर्ट के अनुसार, नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को उनके कंपनी में काम करने के समय के आधार पर 3 महीने के वेतन के बराबर मुआवजा दिया गया है।

इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने 3 दिनों के भीतर नौकरी छोड़ने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, उन्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया गया।

हालांकि, छंटनी का अगला दौर कब और किन विभागों में होगा, इसे लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।