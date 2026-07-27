पूजा प्रेसिजन इंजीनियरिंग ला रही 160 करोड़ रुपये का IPO

पुणे की पूजा प्रेसिजन इंजीनियरिंग 28 से 30 जुलाई के बीच अपना 160 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) ला रही है।

इसमें शेयरों का दाम 285 रुपये से लेकर 301 रुपये के बीच तय किया गया है।

अगर, आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट यानि 800 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी।