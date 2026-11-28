इस शानदार कामयाबी के पीछे बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति और बेहतर प्रबंधन का बड़ा हाथ है। सरकार के सुधारों और बैंकों की समझदारी भरे तरीकों की बदौलत खराब कर्ज अब अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। इस समय सकल NPA 1.69 फीसदी और शुद्ध NPA केवल 0.33 फीसदी है।

सरकार का कहना है कि मजबूत सुशासन और पूंजी की बेहतर स्थिति के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, उनका अच्छा नतीजा मिला है। इन प्रयासों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आगे भी लगातार तरक्की करने की राह पर ला खड़ा किया है।