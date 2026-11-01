प्रोटॉन ने कर्मचारियों की AI से जासूसी कराने के आरोपों को नकारा

प्रोटॉन मेल बनाने वाली कंपनी प्रोटॉन ने हाल ही में फैली कुछ अफवाहों पर सफाई दी है। इनमें दावा किया गया था कि कंपनी अपने कर्मचारियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड कोड की जासूसी कर रही है।

साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भर्ती रोकने वाली है और AI के इस्तेमाल को लेकर कर्मचारियों का दोबारा साक्षात्कार लेगी।

कंपनी ने इन सभी बातों को गलत बताया है। उसका कहना है कि उनके कर्मचारियों के लैपटॉप पर कोई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। न ही AI के इस्तेमाल के बारे में किसी कर्मचारी का दोबारा साक्षात्कार लिया जा रहा है। उसने यह भी साफ किया कि AI से जुड़े साक्षात्कार की वजह से किसी की नौकरी नहीं जाएगी।