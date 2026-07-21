ब्रिटेन में निजी क्षेत्र की वेतन वृद्धि 6 साल में सबसे धीमी

कुल मिलाकर सप्ताह की कमाई 4.5 फीसदी बढ़ गई और बोनस को छोड़कर वेतन की बढ़ोतरी 4.3 फीसदी पर बनी रही। मई में बेरोजगारी की दर 4.9 फीसदी रही, जो इस साल के शुरुआत के मुकाबले थोड़ी कम है। पिछले साल के मुकाबले नौकरियों के खाली पदों में 18,000 की कमी आई है।

छोटे कारोबारों का कहना है कि भर्ती की लागत बढ़ने की वजह से खाली पदों को भरना मुश्किल हो रहा है। ONS की आर्थिक आंकड़ों की निदेशक लिज मैकइवन ने कहा कि हालांकि, नौकरियों के खाली पदों की संख्या कम हुई है, लेकिन यह गिरावट हाल के समय के मुकाबले कम रही है।