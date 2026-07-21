ब्रिटेन में निजी क्षेत्र की वेतन वृद्धि 6 साल में सबसे धीमी
यूनाइटेड किंगडम (UK) में निजी क्षेत्र की तनख्वाह मार्च से मई के बीच सिर्फ 2.9 फीसदी बढ़ी, जो पिछले 6 सालों में सबसे धीमी रफ्तार है।
यह बढ़ोतरी महंगाई की दर 2.8 फीसदी से बस थोड़ी-सी ही ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी मिली, जिसका मुख्य कारण नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वेतन डील है।
सप्ताह की कमाई 4.5 फीसदी बढ़ी
कुल मिलाकर सप्ताह की कमाई 4.5 फीसदी बढ़ गई और बोनस को छोड़कर वेतन की बढ़ोतरी 4.3 फीसदी पर बनी रही। मई में बेरोजगारी की दर 4.9 फीसदी रही, जो इस साल के शुरुआत के मुकाबले थोड़ी कम है। पिछले साल के मुकाबले नौकरियों के खाली पदों में 18,000 की कमी आई है।
छोटे कारोबारों का कहना है कि भर्ती की लागत बढ़ने की वजह से खाली पदों को भरना मुश्किल हो रहा है। ONS की आर्थिक आंकड़ों की निदेशक लिज मैकइवन ने कहा कि हालांकि, नौकरियों के खाली पदों की संख्या कम हुई है, लेकिन यह गिरावट हाल के समय के मुकाबले कम रही है।