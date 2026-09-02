प्रायोरिटी ज्वेल्स के शेयर लिस्टिंग पर दे सकते हैं 14 फीसदी मुनाफा
प्रायोरिटी ज्वेल्स ने हाल ही में पेश किए अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) से 91.05 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। इसके शेयरों का आवंटन बुधवार (2 सितंबर) को तय होने की उम्मीद है।
निवेशकों ने इस IPO में जबरदस्त उत्साह दिखाया। यह पेशकश कुल 100.45 गुना सब्सक्राइब हुआ। खुदरा निवेशकों और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। योग्य संस्थागत खरीदार (QIB) भी पीछे नहीं रहे।
अगर, आपने 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आवेदन किया था तो अपने आवंटन के नतीजों पर नजर रख सकते हैं।
शेयर 4 सितंबर को होंगे लिस्ट
बाजार में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अभी प्रति शेयर 28 रुपये चल रहा है। यह संकेत दे रहा है कि शेयर 200 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर लिस्ट होने पर 14 फीसदी तक का लिस्टिंग गेन दे सकता है।
इसके शेयर इस शुक्रवार (4 सितंबर) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे। यह जांचने के लिए कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं, आप MUFG इंटाइम इंडिया या NSE और BSE की वेबसाइट्स पर अपने पैन या आवेदन की जानकारी डालकर देख सकते हैं।
प्रायोरिटी ज्वेल्स जुटाई गई ज्यादातर रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और अपने सामान्य कारोबारी कामकाज के लिए करने वाली है। इस साल कंपनी की कुल आय और मुनाफे में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।