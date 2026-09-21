प्रीमियर एनर्जीज ने स्थापित की देश की सबसे बड़ी 7GW की सोलर सेल फैक्ट्री

नया प्लांट तय समय और 3,293 करोड़ रुपये के बजट के भीतर बनकर तैयार हो गया है। यह भारत के 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को मजबूती देगा।

इस प्लांट में स्मार्ट ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे काम की गति और गुणवत्ता बेहतर हो सके।

आगे चलकर प्रीमियर एनर्जीज और भी ज्यादा निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी सप्लाई चेन के अहम हिस्सों में अपने कारोबार का विस्तार करेगी। साथ ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे नए तकनीकी विकल्पों पर भी गौर करेगी।