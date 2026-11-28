सर्वम संस्थापक ने AI दौड़ में आगे रहने के लिए घरेलू पूंजी निवेश पर दिया जोर
सर्वम AI के सह संस्थापक प्रत्यूष कुमार भारत के बड़े व्यावसायिक घरानों और घरेलू पूंजी के पारंपरिक स्रोतों से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। खासकर उन कंपनियों में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम कर रही हैं।
बेंगलुरु में हुए ग्रोव नेक्स्ट इवेंट में उन्होंने बताया कि अगर, भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मुकाबला करना है तो केवल स्थानीय पूंजी पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा।
उनका मानना है कि भारत को AI के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए पारंपरिक धन और AI तकनीक को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।
डीप टेक सहयोग की मांग की
कुमार ने AI शोध को बढ़ावा देने और भारत के डीप टेक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे इनोवेटर्स के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही।
उनका कहना है कि जब पारंपरिक पूंजी और नई टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम करेंगी तो भारत AI में अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और बेहतर बना पाएगा।