सर्वम AI के सह संस्थापक प्रत्यूष कुमार भारत के बड़े व्यावसायिक घरानों और घरेलू पूंजी के पारंपरिक स्रोतों से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। खासकर उन कंपनियों में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम कर रही हैं।

बेंगलुरु में हुए ग्रोव नेक्स्ट इवेंट में उन्होंने बताया कि अगर, भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मुकाबला करना है तो केवल स्थानीय पूंजी पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा।

उनका मानना है कि भारत को AI के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए पारंपरिक धन और AI तकनीक को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।