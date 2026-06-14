17 साल की उम्र में प्रांजली अवस्थी ने खड़ा किया 100 करोड़ रुपये का AI स्टार्टअप बिज़नेस Jun 14, 2026

17 साल की प्रांजली अवस्थी इन दिनों अपने स्टार्टअप डेल्व डॉट AI को लेकर खूब चर्चा में हैं। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत तब की थी, जब वह सिर्फ 16 साल की थीं और आज इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

भारत में जन्मीं और फ्लोरिडा में पली-बढ़ीं प्रांजली को उनके इंजीनियर पिता की प्रेरणा से 7 साल की उम्र में ही कोडिंग से जुड़ाव महसूस होने लगा।

13 साल की होते-होते उन्होंने मशीन लर्निंग में इंटर्नशिप भी कर ली थी। यहीं उन्होंने करीब से देखा कि शोधकर्ताओं के लिए इंटरनेट पर मौजूद भारी मात्रा में डाटा को संभालना कितना मुश्किल भरा काम होता है।