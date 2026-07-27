फ्रैक्टल एनालिटिक्स के कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद रेटिंग में हुआ फायदा
फ्रैक्टल एनालिटिक्स के शेयरों को हाल ही में वित्तीय और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी प्रभुदास लिलाधर से 'खरीदें' रेटिंग मिली है और उनके लिए 1,010 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया गया है।
यह फैसला कंपनी के पिछले तिमाही नतीजों के बावजूद लिया गया है, जो उम्मीदों से कमजोर रहे थे। फ्रैक्टल को राजस्व में कमी और मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है।
फिर भी विश्लेषकों को भरोसा है कि तकनीकी क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी और साल की दूसरी छमाही में स्थिति बेहतर हो जाएगी।
एस्पर प्लेटफॉर्म के राजस्व में उछाल
वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में फ्रैक्टल का राजस्व 0.4 फीसदी गिरकर अनुमान से कम रहा। इस गिरावट की मुख्य वजह कंपनी के टेक सेगमेंट में 14 फीसदी की कमी थी।
दूसरी तरफ, नॉन-टेक बिजनेस ने अच्छी बढ़त हासिल की है। यह तिमाही आधार पर 3.5 फीसदी और सालाना आधार पर 23.7 फीसदी बढ़ा।
फ्रैक्टल के एस्पर प्लेटफॉर्म ने भी इस समय शानदार प्रदर्शन किया। इस प्लेटफॉर्म का पहली तिमाही का राजस्व 90 लाख डॉलर (करीब 85 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया और इसका सालाना आवर्ती राजस्व पिछले साल के मुकाबले 59 फीसदी बढ़ गया।
इस कारण कम हुआ मुनाफा
इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे पर दबाव देखा गया, जिसकी मुख्य वजह वेतन वृद्धि और प्रतिभाओं पर किया गया निवेश रहा।
इसके बावजूद, प्रभुदास लिलाधर को विश्वास है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में जैसे ही कारोबार में सुधार होगा, मुनाफा फिर से अपनी राह पर आ जाएंगे।
कंपनी की राजस्व वृद्धि के अनुमानों में भले ही थोड़ी कमी की गई है, लेकिन EBITDA मार्जिन 17 फीसदी पर बने रहने की उम्मीद है।
मौजूदा मूल्यांकन को देखते हुए, विश्लेषकों का कहना है कि 1,010 रुपये का लक्ष्य मूल्य उचित लगता है।