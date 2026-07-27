फ्रैक्टल एनालिटिक्स के कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद रेटिंग में हुआ फायदा

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में फ्रैक्टल का राजस्व 0.4 फीसदी गिरकर अनुमान से कम रहा। इस गिरावट की मुख्य वजह कंपनी के टेक सेगमेंट में 14 फीसदी की कमी थी।

दूसरी तरफ, नॉन-टेक बिजनेस ने अच्छी बढ़त हासिल की है। यह तिमाही आधार पर 3.5 फीसदी और सालाना आधार पर 23.7 फीसदी बढ़ा।

फ्रैक्टल के एस्पर प्लेटफॉर्म ने भी इस समय शानदार प्रदर्शन किया। इस प्लेटफॉर्म का पहली तिमाही का राजस्व 90 लाख डॉलर (करीब 85 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया और इसका सालाना आवर्ती राजस्व पिछले साल के मुकाबले 59 फीसदी बढ़ गया।