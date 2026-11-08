मुहूर्त ट्रेडिंग: निफ्टी 50 की लगातार तेजी ने संवत 2083 के लिए तैयार किया माहौल
भारतीय शेयर बाजार संवत 2083 में तेजी के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार है। रविवार दोपहर को होने वाले खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार की शुरुआत शानदार रहने वाली है।
पिछले सप्ताह निफ्टी 50 में 8.58 फीसदी की तेजी आई, जो फरवरी 2021 के बाद से इसका सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन रहा। इस तेजी ने इंडेक्स को सहारा दिया, जिससे साल की शुरुआत से अब तक का इसका नुकसान घटकर 4.21 फीसदी रह गया है।
बाजार का यह खुशनुमा माहौल विदेशी निवेशकों की जोरदार दिलचस्पी और रुपये की मजबूती की वजह से बना है। इससे ट्रेडर्स को दिवाली के इस खास मौके पर शेयर बाजार में जश्न मनाने का एक और कारण मिल गया है।
निफ्टी फ्यूचर्स में 0.19 फीसदी की बढ़त
गिफ्ट निफ्टी एक मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 25,038.50 पर कारोबार कर रहे हैं। शुक्रवार को निफ्टी ने 2 फीसदी की छलांग लगाई थी और 8 महीने से ज्यादा समय में पहली बार 25,000 का आंकडा पार किया था।
हाल ही में विदेशी निवेशकों ने करीब 13,749 करोड़ रुपये का बडा निवेश किया है। इसके साथ ही, दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे भारतीय बाजार मजबूत और आशावादी बने हुए हैं। लोग इस खास त्योहारी ट्रेडिंग सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।