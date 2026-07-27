NRIs के लिए पॉलिसीबाजार लाया गिफ्ट सिटी में डॉलर टर्म इंश्योरेंस

क्लेम के भुगतान के समय अब करेंसी बदलने की चिंता नहीं रहेगी। सब कुछ डॉलर में ही होगा, जिससे परिवारों के लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी।

रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेकअप की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है, ताकि बीमा लेना अब तेजी से और बिना किसी परेशानी के संभव हो सके।

गिफ्ट सिटी लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि भारतीय नियमों के तहत अप्रवासियों को वैश्विक स्तर की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।