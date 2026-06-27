भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैनात होंगे 1,000 सलाहकार

5 साल तक मिलेगी सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट

CETA भारतीय पेशेवरों के लिए कई खास सुविधाएं लेकर आया है। अब जो भारतीय पेशेवर यूनाइटेड किंगडम (UK) में काम करेंगे, उन्हें 5 साल तक सामाजिक सुरक्षा का भुगतान नहीं करना होगा।

इसका मतलब है कि उनकी टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाला वेतन) बढ़ जाएगी और वे जो पैसा बचाएंगे, उसे टैक्स-फ्री बचत के तौर पर अपने देश भेज पाएंगे।

गोयल ने भारतीय कंपनियों को निर्माण, नवाचार और वैश्विक मानक पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बर्मिंघम-गुजरात और मैनचेस्टर-महाराष्ट्र जैसी साझेदारी से टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस और अन्य कई क्षेत्रों में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।