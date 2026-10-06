बीमा-वित्त में निवेश बढ़ाने के लिए पीयूष गोयल ने दिग्गज कंपनियों के साथ की बैठक

गोयल ने बातचीत के दौरान बताया कि भारत में बीमा की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह सरकार के व्यापक नियामक सुधार और '2047 तक सभी के लिए बीमा' का राष्ट्रीय लक्ष्य है।

उन्होंने IBM जैसी कंपनियों के साथ AI, क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की। इन मुलाकातों से साफ होता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर नवाचार और आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह गंभीर है।