फोनपे इंवेस्ट में निवेश का तरीका बदलने से 50 फीसदी बढ़े यूजर

फोनपे ने अपने निवेश प्लेटफॉर्म 'फोनपे इंवेस्ट' को नए सिरे से लॉन्च किया था। अब इसमें नए यूजर्स की संख्या में 50 फीसदी का उछाल आया है और कुल साइन-अप भी 80 फीसदी बढ़ गए हैं।

यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में इसका रीब्रांडिंग किया गया था और निवेश को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर शेयर, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO), म्यूचुअल फंड और फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) जैसे कई विकल्प भी मिलते हैं।