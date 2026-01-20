फोनपे को IPO लॉन्च करने के लिए SEBI से मिली अनुमति

भारतीय डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए SEBI से मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने सितंबर में चुपचाप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए फाइलिंग की थी। अब फोनपे IPO लाने की दिशा में अगला कदम उठा सकती है। हालांकि, कंपनी ने इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब भारतीय शेयर बाजार में नई लिस्टिंग का माहौल मजबूत बना हुआ है।

हिस्सेदारी IPO में बड़े निवेशक बेच सकते हैं हिस्सेदारी रिपोर्ट के अनुसार, फोनपे के IPO में वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ये सभी कंपनी के शुरुआती और बड़े निवेशक रहे हैं। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी। मीडिया से बात करने की अनुमति न होने के कारण सूत्रों ने नाम जाहिर नहीं किए। फोनपे ने भी इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। निवेशकों की नजर अब IPO के साइज और वैल्यूएशन पर टिकी हुई है।

बाजार भारत के प्राइमरी मार्केट में तेजी फोनपे का IPO ऐसे समय में आ रहा है जब भारत का प्राइमरी मार्केट तेजी के दौर में है। साल 2025 में कंपनियों द्वारा फंड जुटाने का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कई बड़ी और नई कंपनियां शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। मजबूत बाजार माहौल के चलते फोनपे जैसी बड़ी डिजिटल कंपनी के IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

