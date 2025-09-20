फोनपे कर सकेगी ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम, RBI से मिली मंजूरी 

RBI ने फोनपे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है

क्या है खबर?

डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अंतिम प्राधिकरण मिल गया है। इस कदम से कंपनी को देशभर में अपनी पहुंच का विस्तार करने और खासकर लघु और मध्यम उद्यमों (SME) को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी। उसने कहा कि इस अनुमति से वो व्यापारियों को सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट मंच उपलब्ध करा पाएगी और कारोबारियों की पेमेंट सफलता दर में सुधार होगा।