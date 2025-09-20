फोनपे कर सकेगी ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम, RBI से मिली मंजूरी
डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अंतिम प्राधिकरण मिल गया है। इस कदम से कंपनी को देशभर में अपनी पहुंच का विस्तार करने और खासकर लघु और मध्यम उद्यमों (SME) को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी। उसने कहा कि इस अनुमति से वो व्यापारियों को सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट मंच उपलब्ध करा पाएगी और कारोबारियों की पेमेंट सफलता दर में सुधार होगा।
मंजूरी को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
RBI की मंजूरी पर बोलते हुए मर्चेंट बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CBO) युवराज सिंह शेखावत ने कहा, "इस प्राधिकरण के साथ फोनपे उन व्यवसायों को सुलभ भुगतान समाधान प्रदान करके वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो पहले कम सेवाओं से वंचित थे।" उन्होंने कहा कि कंपनी का ध्यान स्थापित उद्यमों और उभरते व्यवसायों, दोनों को सेवा प्रदान करने पर है, जो व्यापक डिजिटल वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है।
कितने हैं फोनपे के यूजर?
फोनपे ने कहा कि उसका भुगतान गेटवे व्यवसायों को अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। फोनपे का प्रमुख प्रोडक्ट फोनपे डिजिटल पेमेंट ऐप अगस्त, 2016 में लॉन्च किया गया था। अगस्त, 2025 तक इसके 65 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसका डिजिटल पेमेंट स्वीकृति नेटवर्क 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों तक फैला हुआ है। प्लेटफॉर्म प्रतिदिन 36 करोड़ से ज्यादा लेनदेन भी करता है।