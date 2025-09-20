ऐपल ने आईफोन 17 का उत्पादन बढ़ाने को कहा, जानिए क्या है वजह 

ऐपल ने आईफोन 17 का उत्पादन बढ़ाने को कहा, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
ऐपल ने आईफोन 17 के एंट्री-लेवल मॉडल की बुकिंग को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद 2 आपूर्तिकर्ताओं को इसका उत्पादन 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी के अनुमान से अधिक ग्राहकों ने प्रीमियम प्रो मॉडल की तुलना में सस्ते आईफोन 17 को चुना है। शुक्रवार को बिक्री के लिए उपलब्ध हुए इसके एंट्री-लेवल मॉडल में अब स्क्रीन और कैमरा अपग्रेड शामिल हैं, जो पहले केवल प्रो मॉडल तक ही सीमित थे।
आदेश
इन कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने को कहा
रॉयटर्स के अनुसार, इस सप्ताह ऐपल ने चीन में अपने 2 प्रमुख आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन के साथ लक्सशेयर प्रिसिजन से सस्ते आईफोन 17 के दैनिक उत्पादन में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि करने का अनुरोध किया है। कंपनी को भरोसा है कि उसके नवीनतम आईफोन लाइनअप सालों की सुस्त बिक्री के बाद फ्लैगशिप उत्पाद में वृद्धि को पुनर्जीवित करेगा। इसके प्रो मॉडल की कीमत 1,099 डॉलर (करीब 96,700 रुपये) है, जबकि एंट्री-लेवल मॉडल की 799 डॉलर (करीब 70,300 रुपये) है।
सोच
कंपनी की सोच में आया बदलाव
यह बदलाव दर्शाता है कि ऐपल, जो लंबे समय से ग्राहकों को अपने उच्चतम-मार्जिन वाले डिवाइस की ओर आकर्षित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब किफायती मांग का सामना कर रही है। इससे प्रीमियम अपग्रेड के माध्यम से विकास को बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि कम कीमत वाले मॉडल्स की बिक्री से उसके लाभ मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इससे बाजार हिस्सेदारी बचाने में मदद मिलेगी।