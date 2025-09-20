ऐपल ने आईफोन 17 का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल ने आईफोन 17 का उत्पादन बढ़ाने को कहा, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

ऐपल ने आईफोन 17 के एंट्री-लेवल मॉडल की बुकिंग को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद 2 आपूर्तिकर्ताओं को इसका उत्पादन 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी के अनुमान से अधिक ग्राहकों ने प्रीमियम प्रो मॉडल की तुलना में सस्ते आईफोन 17 को चुना है। शुक्रवार को बिक्री के लिए उपलब्ध हुए इसके एंट्री-लेवल मॉडल में अब स्क्रीन और कैमरा अपग्रेड शामिल हैं, जो पहले केवल प्रो मॉडल तक ही सीमित थे।