फोनपे ने गोपनीय तरीके से मेगा IPO के लिए किया आवेदन, जुटाएगी 12,000 करोड़ रुपये 

डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से मेगा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( IPO ) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास मसौदा पत्र दाखिल किया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस कंपनी की इसके जरिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट 3 शेयरधारक हैं, जो बिक्री प्रस्ताव में भाग लेना चाहते हैं, जिसमें संयुक्त रूप से लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश शामिल होगा।

सलाहकार इन बैंकों को चुना सलाहकार मनीकंट्रोल ने 25 फरवरी की रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी ने एक बड़े IPO के लिए सलाहकार के रूप में 4 निवेश बैंकों, कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टेनली और जेपी मॉर्गन को चुना है। इसके लिए 15 अरब डॉलर (1.33 लाख करोड़ रुपये) तक के लिस्टिंग मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में 4 सितंबर को बताया कि फोनपे सितंबर के अंत तक गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकता है।

कानूनी सलाहकार इन्हें बनाया कानूनी सलाहकार सूत्रों के अनुसार, शार्दुल अमरचंद मंगलदास और ट्राइलीगल इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी सलाहकार हैं। फोनपे में वॉलमार्ट बहुसंख्यक शेयरधारक है। टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा, अन्य निवेशकों में जनरल अटलांटिक, रिबिट कैपिटल, TVS कैपिटल, टेनसेंट और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे नाम शामिल हैं। फोनपे अपने मुख्य भुगतान व्यवसाय के अलावा ऋण वितरण और स्टॉक ब्रोकिंग में भी विविधता ला रही है। बता दें कि फोनपे और गूगल पे भारत के UPI बाजार में 2 शीर्ष खिलाड़ी हैं।