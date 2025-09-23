गूगल कर्मचारियों का H-1B को लेकर विरोध प्रदर्शन (तस्वीर: अनस्प्लैश)

H-1B वीजा शुल्क पर कंपनी की चुप्पी को लेकर गूगल कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:36 pm Sep 23, 202506:36 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में गूगल के कई कर्मचारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बढ़ाए गए H-1B वीजा शुल्क को लेकर प्रदर्शन किया है। नए आदेश के तहत नए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) शुल्क लगाया गया है, जो मौजूदा शुल्क से काफी अधिक है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह अप्रवासी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यूनियन ने गूगल से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति भुगतान की भी मांग की।