AI की चमक फीकी होने से सेमीकंडक्टर शेयर 10 फीसदी गिरकर बेयर मार्केट में पहुंचे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चर्चा में महीनों से चमक रहे सेमीकंडक्टर शेयरों में अचानक गिरावट देखी गई है। अब निवेशक यह सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कंपनियां वाकई अपने आसमान छूते दामों के लायक हैं। 17 जुलाई को फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 1.6 फीसदी गिर गया, जिससे एक ही सप्ताह में 10 फीसदी की भारी गिरावट हुई, जो एक साल से भी ज्यादा समय में सबसे बड़ी रही।

इसका मतलब है कि इंडेक्स अब आधिकारिक तौर पर बेयर मार्केट में आ गया है, जो पिछले महीने के अपने उच्चतम स्तर से 20 फीसदी से ज्यादा नीचे गिर चुका है। हालांकि, सालभर में अब तक इसमें 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त भी देखी गई है।