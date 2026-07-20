AI की चमक फीकी होने से सेमीकंडक्टर शेयर 10 फीसदी गिरकर बेयर मार्केट में पहुंचे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चर्चा में महीनों से चमक रहे सेमीकंडक्टर शेयरों में अचानक गिरावट देखी गई है। अब निवेशक यह सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कंपनियां वाकई अपने आसमान छूते दामों के लायक हैं। 17 जुलाई को फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 1.6 फीसदी गिर गया, जिससे एक ही सप्ताह में 10 फीसदी की भारी गिरावट हुई, जो एक साल से भी ज्यादा समय में सबसे बड़ी रही।
इसका मतलब है कि इंडेक्स अब आधिकारिक तौर पर बेयर मार्केट में आ गया है, जो पिछले महीने के अपने उच्चतम स्तर से 20 फीसदी से ज्यादा नीचे गिर चुका है। हालांकि, सालभर में अब तक इसमें 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त भी देखी गई है।
वैश्विक चिप शेयरों पर मुनाफावसूली का असर
बाजार के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य तौर पर इसलिए आई है क्योंकि निवेशक अपने मुनाफे भुना रहे हैं और AI तकनीक में आगे के निवेश को लेकर अब संशय में हैं।
इसका असर दक्षिण कोरिया के कोस्पी और जापान के निक्केई जैसे बड़े बाजारों में भी गिरावट के तौर पर साफ दिखा है।
एनवीडिया, इंटेल और एप्लाइड मैटेरियल्स जैसी कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई। यहां तक कि कुछ जोखिम भरे सेमीकंडक्टर ETFs ने तो जून के बाद से अपनी आधी से ज्यादा कीमत गंवा दी है।
निवेशकों को बड़ी कंपनियों की कमाई रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल सभी निवेशक अल्फाबेट, टेस्ला और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों की कमाई की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इन नतीजों से उन्हें AI पर हो रहे खर्च की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। इन आने वाली रिपोर्ट्स से निवेशक यह समझ पाएंगे कि यह गिरावट सिर्फ कुछ समय की है या फिर चिप शेयरों के भविष्य के लिए कोई बड़ी चेतावनी है।