AI उद्योग में बदलाव से भारतीय IT कंपनियों को होगा फायदा, विश्लेषक का दावा बिज़नेस Jun 24, 2026

HFS रिसर्च के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मुख्य विश्लेषक फिल फेर्स्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग में एक बड़ा बदलाव आने वाला है।

उनका कहना है कि इस उद्योग में कंपनियों का बहुत ज्यादा मूल्यांकन है, जिसकी वजह से बाजार में करेक्शन आ सकता है। फर्स्ट का मानना है कि यह करेक्शन भारतीय IT कंपनियों के लिए असल में फायदेमंद साबित हो सकता है।

वे इस स्थिति को 'जे-कर्व' का सबसे निचला स्तर बताते हैं। इसका मतलब है कि अभी भले ही हालात मुश्किल लग रहे हों, लेकिन जल्द ही उनमें सुधार आएगा।

फेर्स्ट मानते हैं कि भारतीय IT कंपनियां बड़ी वैश्विक कंपनियों को AI को गंभीरता से अपनाने में मदद करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि उनमें से कई ने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया है।