महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप मालिक ने UPI भुगतान पर शुल्क लगाने का किया विरोध

महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप मालिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और कार्ड से होने वाले डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों से छूट दी जाए।

उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर लगने वाला 0.4 फीसदी का प्रस्तावित शुल्क उनकी पहले से तय कमाई को और कम कर देगा।

दरअसल, पेट्रोल पंप मालिक ईंधन की कीमतें या अपने कमीशन को खुद से नहीं बढ़ा सकते। इसलिए यह नया शुल्क उनके मुनाफे पर सीधा असर डालेगा।