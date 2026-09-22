महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप मालिक ने UPI भुगतान पर शुल्क लगाने का किया विरोध
महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप मालिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और कार्ड से होने वाले डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों से छूट दी जाए।
उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर लगने वाला 0.4 फीसदी का प्रस्तावित शुल्क उनकी पहले से तय कमाई को और कम कर देगा।
दरअसल, पेट्रोल पंप मालिक ईंधन की कीमतें या अपने कमीशन को खुद से नहीं बढ़ा सकते। इसलिए यह नया शुल्क उनके मुनाफे पर सीधा असर डालेगा।
पेट्रोल पंपों को अलग श्रेणी में रखने की मांग
डीलर्स का कहना है कि उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है और इसके लिए टेक्नोलॉजी में काफी निवेश भी किया है, लेकिन उनका मानना है कि इन अतिरिक्त शुल्कों का बोझ उन पर डालना सही नहीं है।
वे यह भी कह रहे हैं कि उन्हें भुगतान के निपटारे में देरी जैसी दिक्कतें भी आती हैं और चाहते हैं कि पेट्रोल पंपों को एक खास श्रेणी में रखा जाए, ताकि वे लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बने रह सकें।