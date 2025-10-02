OpenAI बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप

OpenAI बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप, 500 अरब डॉलर हुआ मूल्यांकन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:34 pm Oct 02, 202502:34 pm

क्या है खबर?

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गई है। कंपनी का मूल्यांकन 500 अरब डॉलर (करीब 44,300 अरब रुपये) पहुंच गया है, जिसने एलन मस्क की स्पेस-X को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि कर्मचारियों द्वारा लगभग 6.6 अरब डॉलर के शेयर बेचने से आई। थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक, ड्रैगनियर और MGX जैसे बड़े निवेशकों ने इस सौदे में हिस्सा लिया। यह कदम OpenAI की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।