OpenAI बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप, 500 अरब डॉलर हुआ मूल्यांकन
क्या है खबर?
ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गई है। कंपनी का मूल्यांकन 500 अरब डॉलर (करीब 44,300 अरब रुपये) पहुंच गया है, जिसने एलन मस्क की स्पेस-X को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि कर्मचारियों द्वारा लगभग 6.6 अरब डॉलर के शेयर बेचने से आई। थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक, ड्रैगनियर और MGX जैसे बड़े निवेशकों ने इस सौदे में हिस्सा लिया। यह कदम OpenAI की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।
रणनीति
माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत और नई रणनीति
OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट साझेदारी की शर्तों को बदलने पर काम कर रहे हैं। यह समझौता कंपनी को भविष्य में शेयर बाजार में उतरने का रास्ता दिखा सकता है। बताया जा रहा है कि OpenAI की गैर-लाभकारी शाखा को लगभग 8,800 अरब रुपये की इक्विटी दी जा सकती है। इससे मूल उद्देश्य भी सुरक्षित रहेगा और पूंजी जुटाने के अवसर भी खुलेंगे। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की तरह, OpenAI भी डाटा सेंटर और AI सेवाओं पर भारी निवेश कर रही है।
सौदा
AI में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और दक्षिण कोरिया सौदा
AI क्षेत्र में OpenAI को गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी टेक कंपनियां शोधकर्ताओं को ऊंचे वेतन पैकेज देकर आकर्षित कर रही हैं। इस बीच OpenAI ने दक्षिण कोरिया की सैमसंग और एसके हाइनिक्स के साथ चिप्स और डाटा सेंटर निर्माण के लिए समझौता किया है। सियोल को एशिया का AI केंद्र बनाने की योजना के तहत यह कदम उठाया गया। इससे OpenAI की वैश्विक स्थिति और मजबूत हो गई है।