होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / परप्लेक्सिटी ने अमेजन पर धमकाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है दोनों के बीच विवाद 
ऑनलाइन शॉपिंग में AI के उपयोग को लेकर परप्लेक्सिटी और अमेजन में विवाद खड़ा हो गया है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 05, 2025
10:24 am
क्या है खबर?

अमेजन और AI स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के बीच ऑनलाइन शॉपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को लेकर विवाद छिड़ गया है। अमेजन ने अपने प्लेटफॉर्म से सीधे उत्पाद खरीदने के लिए पेरप्लेक्सिटी पर अपने AI ब्राउजर कॉमेट के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का दावा है कि यह कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है और खरीदारी का अनुभव खराब करता है। उसने AI स्टार्टअप से ऑटोमेटेड खरीदारी की सुविधा बंद करने काे कहा है।

आरोप 

अमेजन पर धमकाने का आरोप 

परप्लेक्सिटी का AI ब्राउजर कॉमेट यूजर को कई रिटेल साइट्स पर सामान खोजने और खरीदारी करने की सुविधा देता है, जिसमें अमेजन भी शामिल है। AI स्टार्टअप के अनुसार, अमेजन ने अब एक कानूनी धमकी दी है, जिसमें इसे रोकने की मांग की गई है। उसने जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए ई-कॉमर्स कंपनी पर धमकाने और यूजर की सुविधा की बजाय विज्ञापन और अपसेलिंग को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है।

आलोचना 

नीतियों को लेकर की आलोचना 

परप्लेक्सिटी ने एक पोस्ट में कहा, "अमेजन को यह पसंद आना चाहिए। आसान खरीदारी का मतलब है कि ज्यादा लेन-देन और खुश ग्राहक, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं है। उन्हें तो विज्ञापन दिखाने, प्रायोजित परिणाम दिखाने, अपसेल और भ्रामक ऑफर के जरिए खरीदारी के फैसलों को प्रभावित करने में ज्यादा दिलचस्पी है।" स्टार्टअप के प्रवक्ता, जेसी ड्वायर ने अमेजन की स्थिति की तुलना ऐसे स्टोर से की, जो केवल एक निजी दुकानदार के लिए काम करता है।