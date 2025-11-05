ऑनलाइन शॉपिंग में AI के उपयोग को लेकर परप्लेक्सिटी और अमेजन में विवाद खड़ा हो गया है

परप्लेक्सिटी ने अमेजन पर धमकाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है दोनों के बीच विवाद

क्या है खबर?

अमेजन और AI स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के बीच ऑनलाइन शॉपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को लेकर विवाद छिड़ गया है। अमेजन ने अपने प्लेटफॉर्म से सीधे उत्पाद खरीदने के लिए पेरप्लेक्सिटी पर अपने AI ब्राउजर कॉमेट के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का दावा है कि यह कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है और खरीदारी का अनुभव खराब करता है। उसने AI स्टार्टअप से ऑटोमेटेड खरीदारी की सुविधा बंद करने काे कहा है।