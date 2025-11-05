IBM हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

IBM करेगी हजारों कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

छंटनी के इस दौर में अब एक और दिग्गज टेक कंपनी का नाम शुमार हो गया है, जो हजारों कर्मचारियों को घर बैठाने वाली है। इंटरनेशनल बिजनेस मशींस कॉर्प (IBM) सॉफ्टवेयर विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हजारों पदों में कटौती करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है, "चौथी तिमाही में हम एक ऐसा कदम उठा रहे हैं, जिसका हमारे वैश्विक कर्मचारियों के एक छोटे से प्रतिशत पर असर पड़ेगा।"