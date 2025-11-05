IBM करेगी हजारों कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
छंटनी के इस दौर में अब एक और दिग्गज टेक कंपनी का नाम शुमार हो गया है, जो हजारों कर्मचारियों को घर बैठाने वाली है। इंटरनेशनल बिजनेस मशींस कॉर्प (IBM) सॉफ्टवेयर विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हजारों पदों में कटौती करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है, "चौथी तिमाही में हम एक ऐसा कदम उठा रहे हैं, जिसका हमारे वैश्विक कर्मचारियों के एक छोटे से प्रतिशत पर असर पड़ेगा।"
वजह
कंपनी ने क्या बताई वजह?
ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है, "हम नियमित रूप से इसी नजरिए से अपने कर्मचारियों की समीक्षा करते हैं और कभी-कभी उसी के अनुसार दोबारा संतुलन भी करते हैं।" कंपनी सॉफ्टवेयर और सर्विस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि कटौती से कुछ अमेरिकी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन देश में रोजगार की स्थिति सालाना आधार पर लगभग समान रहने की उम्मीद है।
छंटनी
इस साल टेक कंपनियों ने इतने कर्मचारी निकाले
रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर की प्रमुख तकनीकी कंपनियों में एक लाख से ज्यादा नौकरियों में कटौती की गई है। हाल के महीनों में अमेजन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और माइक्रोसॉफ्ट सहित कई तकनीकी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर ध्यान केंद्रित करते हुए छंटनी की घोषणा की है। वैश्विक तकनीकी उद्योग में छंटनी पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म Layoffs.fyi के अनुसार, इस साल में 218 तकनीकी कंपनियों में 1.12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की गई।