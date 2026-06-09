छंटनी के दौर में पेटीएम अगले 9 महीनों में करेगी 4,000 कर्मचारियों की भर्ती  

छंटनी और नियामकीय संकट के बीच कमाया मुनाफा

यह खबर ऐसे समय में आई है, जब पेटीएम ने 800 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया है, वहीं दूसरी ओर मूल्यांकन के बाद 400 कर्मचारियों की छंटनी भी कर रही है।

कंपनी पिछले साल से चली आ रही नियामकीय दिक्कतों से अभी उबर रही है, जिसकी वजह से पहले ही 4,500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी थी।

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, पेटीएम लगातार 4 तिमाहियों से मुनाफे में बनी हुई है। भारत के फिनटेक सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए लोन और निवेश के क्षेत्रों में अपना विस्तार भी कर रही है।