पेटीएम ने ऑफलाइन मर्चेंट बिजनेस को PPSL में किया स्थानांतरित, परिचालन में होगा फायदा 

PPSL को भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 29, 2025
05:56 pm
क्या है खबर?

पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने अपने ऑफलाइन व्यापारियों के भुगतान कारोबार का हस्तांतरण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को कर दिया है। PPSL को भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लाइसेंस मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दिए एक बयान में कहा कि यह स्थानांतरण आंतरिक पुनर्गठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है।

फायदा 

क्या होगा इससे फायदा?

नोएडा स्थित भुगतान कंपनी ने कहा कि पुनर्गठन से उसे परिचालन दक्षता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। पेटीएम के लगभग 1.4 करोड़ ऑफलाइन व्यापारी इसके विभिन्न भुगतान सब्सक्रिप्शन डिवाइस का उपयोग करते हैं। RBI की मंजूरी PPSL को नए व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग फिर से शुरू करने की अनुमति देगी, जिसे नवंबर, 2022 से फ्रीज कर दिया गया था। पेटीएम की ताकत इसके साउंडबॉक्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और इसके ऑनलाइन भुगतान गेटवे व्यवसाय से इसका व्यापारिक व्यवसाय रहा है।

कर्मचारी 

PPSL में जाएंगे ये अधिकारी  

व्यवसाय के हस्तांतरण के साथ ही पेटीएम के 2 वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (SMP) को भी PPSL में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऑफलाइन भुगतान के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) रिपुंजय गौड़ और भुगतान के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) दीपेंद्र सिंह राठौर को शिफ्ट किया जाएगा और वे वन97 कम्युनिकेशंस के SMP नहीं रहेंगे। पेटीएम ने कहा कि इससे भुगतान कार्यों को नई अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर यूनिट के अंतर्गत समेकित करने में मदद मिलेगी।

