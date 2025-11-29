PPSL को भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है

पेटीएम ने ऑफलाइन मर्चेंट बिजनेस को PPSL में किया स्थानांतरित, परिचालन में होगा फायदा

क्या है खबर?

पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने अपने ऑफलाइन व्यापारियों के भुगतान कारोबार का हस्तांतरण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को कर दिया है। PPSL को भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लाइसेंस मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दिए एक बयान में कहा कि यह स्थानांतरण आंतरिक पुनर्गठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है।