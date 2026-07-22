पेटीएम पोस्टपेड ग्राहकों को UPI आधारित लोन की सुविधा देती है

पेटीएम पोस्टपेड जल्द ही पिछले उच्चतम स्तर को कर लेगा पार, CFO का दावा

क्या है खबर?

पेटीएम अपनी 'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL) सर्विस पोस्टपेड का नया वर्जन पहले वाले की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पुराने वर्जन को दिसंबर, 2023 में बिना गारंटी वाले लोन (अनसिक्योर्ड लेंडिंग) पर नियामकी सख्ती के बाद बंद कर दिया गया था। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) मधुर देवड़ा का कहना है कि छोटे-छोटे कंज्यूमर लोन का सेगमेंट एक बड़ा बाजार मौका है, जिससे प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस को पहले से दोगुनी तेजी से बढ़ा सकता है।