पेटीएम ने लॉन्च किया AI साउंडबॉक्स, शेयरों में आया उछाल
क्या है खबर?
फिनटेक कंपनी पेटीएम ने भुगतान के लिए मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साउंडबॉक्स लॉन्च किया है। इसके बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एक्सचेंज फाइलिंग में उसने कहा कि वह छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए भारत का पहला AI बिजनेस डिवाइस पेश किया है, जो उन्हें अधिक कुशलता से काम करने और अपने दैनिक कार्यों में AI का लाभ उठाने में मदद करेगा।
खासियत
क्या है इस साउंडबॉक्स की खासियत?
पेटीएम के साउंडबॉक्स में एक AI असिस्टेंट शामिल है, जो व्यापारियों के साथ 11 स्थानीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है। यह व्यापारियों के भुगतान और व्यावसायिक प्रदर्शन के आधार पर वास्तविक समय में जानकारी और जवाब दे सकता है। साउंडबॉक्स एंड्रॉयड आधारित सिस्टम पर बनाया गया है और इसमें 2 डिस्प्ले- आसान इंटरैक्शन के लिए एक फ्रंट टचस्क्रीन और तुरंत अपडेट के लिए एक टॉप डिस्प्ले हैं। यह डायनेमिक QR, टैप और इंसर्ट कार्ड ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है।
फायदा
नए डिवाइस से क्या मिलेगी सुविधा?
कंपनी ने बताया है कि वाई-फाई कनेक्टिविटी रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट जैसे इनडोर स्थानों में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है, जबकि 4G सपोर्ट बाहरी या अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में भी ट्रांजेक्शन को सुचारू रूप से जारी रखता है। बिल्ट-इन पेटीएम बटन असिस्टेंस और प्रमुख भुगतान अपडेट तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। इससे व्यापारियों को कलेक्शन को ट्रैक करने, आवाज और स्क्रीन दोनों के माध्यम से आसानी से अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।