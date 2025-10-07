पेटीएम ने लॉन्च किया AI साउंडबॉक्स, शेयरों में आया उछाल 

खासियत

क्या है इस साउंडबॉक्स की खासियत?

पेटीएम के साउंडबॉक्स में एक AI असिस्टेंट शामिल है, जो व्यापारियों के साथ 11 स्थानीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है। यह व्यापारियों के भुगतान और व्यावसायिक प्रदर्शन के आधार पर वास्तविक समय में जानकारी और जवाब दे सकता है। साउंडबॉक्स एंड्रॉयड आधारित सिस्टम पर बनाया गया है और इसमें 2 डिस्प्ले- आसान इंटरैक्शन के लिए एक फ्रंट टचस्क्रीन और तुरंत अपडेट के लिए एक टॉप डिस्प्ले हैं। यह डायनेमिक QR, टैप और इंसर्ट कार्ड ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है।