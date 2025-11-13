LOADING...
एक्स के पूर्व CEO पराग अग्रवाल की कंपनी ने 900 करोड़ रुपये का निवेश किया हासिल
लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 13, 2025
10:12 am
क्या है खबर?

एक्स के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सेरेब्रल वैली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि उनकी नई AI कंपनी पैरेलल वेब सिस्टम्स ने 10 करोड़ डॉलर (लगभग 900 करोड़ रुपये) का निवेश जुटाया है। यह कंपनी AI एजेंटों के लिए वेब को आसान और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इस घोषणा को सुनने के लिए कार्यक्रम में 300 से अधिक संस्थापक और निवेशक मौजूद थे।

निवेशक

यह निवेश किन कंपनियों से मिला?

यह निवेश कंपनी को हाल ही में उसकी सीरीज A फंडिंग राउंड में मिला, जिसका नेतृत्व क्लीनेर पर्किन्स और इंडेक्स वेंचर्स ने किया। इस निवेश के बाद कंपनी का मूल्यांकन 74 करोड़ डॉलर (लगभग 6,500 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। स्पार्क कैपिटल, खोसला वेंचर्स, फर्स्ट राउंड और टेरेन जैसे पुराने निवेशकों ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया। क्लीनेर पर्किन्स के मामून हामिद अब कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें अग्रवाल का पोस्ट

काम

पैरेलल कंपनी क्या काम करती है?

पैरेलल वेब सिस्टम्स AI की एक खास समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वेब को इस तरह तैयार करना शामिल है कि AI एजेंट उस पर सही जानकारी आसानी से खोज सकें। इसका उद्देश्य भाषा मॉडल्स को खुली वेब से डाटा लेकर बेहतर रिसर्च और विस्तृत रिपोर्ट बनाने में मदद करना है। यह तकनीक भविष्य में AI को अधिक सटीक, तेज और भरोसेमंद तरीके से काम करने में सहायता करेगी।

 उपयोग 

जुटाए गए पैसे का उपयोग कैसे होगा?

कंपनी इस जुटाए गए निवेश का उपयोग अपनी तकनीक को और मजबूत बनाने, वेब संगठन के लिए नए टूल तैयार करने और AI एजेंटों की क्षमता बढ़ाने में करेगी। इसके साथ ही, टीम का विस्तार किया जाएगा और उन क्षेत्रों पर शोध बढ़ाया जाएगा जहां AI वेब पर और बेहतर तरीके से काम कर सके। अग्रवाल का कहना है कि यह पैसा पैरेलल के दीर्घकालिक विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।