पालो ऑल्टो ने किया AI प्लेटफॉर्म कंसोल का अधिग्रहण

कंसोल के अधिग्रहण से पालो ऑल्टो साइबर जोखिमों से लड़ने के लिए AI के इस्तेमाल पर अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निकेश अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि कंसोल की मदद से संगठन नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करके एजेंटिक वर्कफ्लो तैयार कर पाएंगे।

इससे साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को तेजी से पहचानना और उनका समाधान करना आसान हो जाएगा। इस अधिग्रहण से कंपनी का लक्ष्य साइबर खतरों से एक कदम आगे रहना है क्योंकि वे लगातार अधिक स्मार्ट होते जा रहे हैं।