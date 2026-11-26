चीन समर्थित पाकिस्तान एक्सचेंज की स्टॉक ऑप्शन्स लॉन्च की तैयारी
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) जून, 2027 तक मासिक स्टॉक ऑप्शन शुरू करने की तैयारी में है। इसे चीन समर्थित एक समूह का साथ मिला हुआ है। यह निवेशकों को ट्रेडिंग के और ज्यादा मौके देने वाला एक बड़ा कदम है, खासकर ऐसे समय में जब KSE-100 इंडेक्स केवल 3 सालों में 201 फीसदी उछल गया है। इन ऑप्शन के लिए अभी तक सटीक स्टॉक नहीं चुने गए हैं, लेकिन PSX इसे हकीकत बनाने के लिए अपनी पार्टनरशिप की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करेगा।
यूरोपियन-स्टाइल ऑप्शन लाने की तैयारी
PSX को उम्मीद है कि ये नए ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे और बाजार को और भी ज्यादा जीवंत बनाएंगे। छोटे निवेशक पहले से ही बड़ी संख्या में बाजार में आ रहे हैं।
इस साल के पहले 10 महीनों में उनकी संख्या में 47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ये नए 'यूरोपियन-स्टाइल' ऑप्शन भारत में हुए बदलावों से प्रेरित हैं। इ
नका मकसद नए निवेशकों के लिए चीजों को आसान रखना है। साथ ही हर किसी के लिए निवेश को और भी दिलचस्प बनाना है।