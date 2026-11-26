PSX को उम्मीद है कि ये नए ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे और बाजार को और भी ज्यादा जीवंत बनाएंगे। छोटे निवेशक पहले से ही बड़ी संख्या में बाजार में आ रहे हैं।

इस साल के पहले 10 महीनों में उनकी संख्या में 47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ये नए 'यूरोपियन-स्टाइल' ऑप्शन भारत में हुए बदलावों से प्रेरित हैं। इ

नका मकसद नए निवेशकों के लिए चीजों को आसान रखना है। साथ ही हर किसी के लिए निवेश को और भी दिलचस्प बनाना है।