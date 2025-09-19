पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक या फिनटेक ऐप, क्या रहेगा सही? जानिए दोनों में अंतर

अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो बैंक और फिनटेक ऐप दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। बैंक परंपरागत तरीके से काम करते हैं, जबकि फिनटेक ऐप पूरी तरह डिजिटल हैं। कई लोग समझ नहीं पाते कि किस माध्यम से लोन लेना बेहतर है। सही निर्णय के लिए प्रोसेसिंग समय, ब्याज दर और सुविधाओं के बीच का अंतर जानना जरूरी है। आप अपनी जरूरत और स्थिति के अनुसार बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।

#1 प्रोसेसिंग स्पीड और लागत का अंतर बैंकों में लोन की स्वीकृति प्रक्रिया आमतौर पर धीमी होती है, क्योंकि दस्तावेजों की मैन्युअल जांच की जाती है, जिससे कुछ दिन लग सकते हैं। वहीं फिनटेक ऐप डिजिटल प्रक्रिया अपनाकर मिनटों या घंटों में लोन मंजूर कर देते हैं। लागत के मामले में बैंक प्रोसेसिंग शुल्क, पूर्व भुगतान दंड और अन्य शुल्क ज्यादा लेते हैं। दूसरी ओर, फिनटेक ऐप्स अक्सर कम या बिल्कुल शुल्क नहीं लेते, जिससे वे त्वरित और किफायती विकल्प बन जाते हैं।

#2 ब्याज दर और लोन की राशि ब्याज दरों में बड़ा अंतर है। बैंक आमतौर पर कम ब्याज दरों पर पर्सनल लोन देते हैं, जबकि फिनटेक ऐप्स अधिक ब्याज वसूलते हैं। बैंक बड़ी राशि के लिए लंबे समय का लोन प्रदान करते हैं, वहीं फिनटेक ऐप्स छोटे, अल्पकालिक या तात्कालिक जरूरतों के लिए छोटे लोन देते हैं। इससे फिनटेक ऐप्स त्वरित खर्च के लिए उपयोगी हैं, जबकि बैंक लंबे समय की बड़ी वित्तीय जरूरतों के लिए सही विकल्प हैं।