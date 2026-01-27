स्विगी पर AI चैटबॉट से कर सकेंगे खाने और किराने का ऑर्डर, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
स्विगी ने एक नए फीचर लॉन्च किया है, जो खाना और किराने का सामान ऑर्डर करने के तरीके को बदल सकता है। कंपनी का कहना है कि यूजर जल्द ही ChatGPT, क्लाउड और गूगल जेमिनी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैट टूल से सीधे खाना ऑर्डर और इंस्टामार्ट से किराने के सामान खरीद और डाइनआउट पर रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकेंगे। इसके लिए स्विगी ऐप खोलने, मेनू स्क्रॉल करने या कई स्क्रीन पर स्विच करने की आवश्यकता नहीं होगी।
खाना ऑर्डर
ऐसे कर सकेंगे खाना ऑर्डर
यह नया सिस्टम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) नामक तकनीक पर आधारित है, जो थोड़ी-सी जानकारी देने के बाद सारा काम अपने आप संभाल लेगा। खाना ऑर्डर करने के लिए मैनुअल रूप से आइटम खोजने के बजाय यूजर को बस टाइप करना है। इसके बाद AI स्विगी पर विकल्पों को खोजेगा, रेस्तरां या उत्पादों की तुलना करेगा, कार्ट में आइटम जोड़ेगा, उपलब्ध कूपन लागू करेगा, पता सत्यापित करेगा, ऑर्डर देगा और डिलीवरी को ट्रैक करने में भी मदद करेगा।
किराना खरीद
AI बना सकेगा किराने की सूची
इंस्टामार्ट पर किराने की खरीदारी के लिए भी सिस्टम ऐसे ही काम करेगा। यूजर AI से साप्ताहिक किराने की सूची बनाने, मैच के लिए स्नैक्स ऑर्डर करने या शॉपिंग कार्ट बनाने के लिए कह सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से इंस्टामार्ट 40,000 से अधिक उत्पादों को सपोर्ट करता है, जिससे यह इतने बड़े पैमाने पर MCP का उपयोग करने वाला विश्व स्तर पर पहला क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। इस सुविधा को डाइनिंग आउट तक भी बढ़ा दिया है।