स्विगी पर AI चैटबॉट से कर सकेंगे खाने और किराने का ऑर्डर, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

स्विगी ने एक नए फीचर लॉन्च किया है, जो खाना और किराने का सामान ऑर्डर करने के तरीके को बदल सकता है। कंपनी का कहना है कि यूजर जल्द ही ChatGPT, क्लाउड और गूगल जेमिनी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैट टूल से सीधे खाना ऑर्डर और इंस्टामार्ट से किराने के सामान खरीद और डाइनआउट पर रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकेंगे। इसके लिए स्विगी ऐप खोलने, मेनू स्क्रॉल करने या कई स्क्रीन पर स्विच करने की आवश्यकता नहीं होगी।