AI पर बड़े दांव के कारण ओरेकल का 2008 के बाद क्रेडिट जोखिम सबसे ऊपर

ओरेकल का क्रेडिट जोखिम 2008 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में काफी पैसा लगा रही है और निवेशक इसी को लेकर चिंतित हैं।

हाल ही में S&P ने ओरेकल की रेटिंग को 'जंक स्टेटस' से बस एक पायदान ऊपर कर दिया। साथ ही, इसके 5 साल के क्रेडिट-डिफॉल्ट स्वैप्स भी बढ़कर 2.03 फीसदी हो गए हैं।

बाजार में अब तनाव साफ दिख रहा है और निवेशक यह सोच रहे हैं कि कंपनी की AI में ये बड़ी पहल वाकई फायदेमंद साबित होगी या नहीं।