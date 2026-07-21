AI पर बड़े दांव के कारण ओरेकल का 2008 के बाद क्रेडिट जोखिम सबसे ऊपर

AI पर बड़े दांव के कारण ओरेकल का 2008 के बाद क्रेडिट जोखिम सबसे ऊपर
ओरेकल का क्रेडिट जोखिम 2008 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में काफी पैसा लगा रही है और निवेशक इसी को लेकर चिंतित हैं।
हाल ही में S&P ने ओरेकल की रेटिंग को 'जंक स्टेटस' से बस एक पायदान ऊपर कर दिया। साथ ही, इसके 5 साल के क्रेडिट-डिफॉल्ट स्वैप्स भी बढ़कर 2.03 फीसदी हो गए हैं।
बाजार में अब तनाव साफ दिख रहा है और निवेशक यह सोच रहे हैं कि कंपनी की AI में ये बड़ी पहल वाकई फायदेमंद साबित होगी या नहीं।
मूडीज का कंपनी के लिए नकारात्मक नजरिया
ओरेकल के बॉन्ड स्प्रेड्स का लगातार बढ़ना भी बाजार की घबराहट का साफ इशारा है। मूडीज ने भी कंपनी के लिए नकारात्मक नजरिया बनाए रखा है।
उन्हें संदेह है कि ओरेकल के AI प्लांस से कंपनी को सच में कितना मुनाफा होगा। अब निवेशक 9 सितंबर को आने वाली ओरेकल की कमाई की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से यह साफ हो पाएगा कि कंपनी अब अपनी स्थिति को कैसे पटरी पर लाएगी।