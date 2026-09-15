ओरेकल ने ऑफिस पहुंचने से पहले ही कर्मचारियों को दे दी नौकरी जाने की सूचना

कंपनी में इससे पहले भी कर्मचारियों की छंटनी हुई थी। दरअसल, ओरेकल नई तकनीक पर अपना खर्च बढ़ा रही है। इसी वजह से वित्त वर्ष 2026 तक करीब 21,000 कर्मचारी (कुल स्टाफ का 13 फीसदी) पहले ही कंपनी छोड़ चुके थे।

कंपनी ने अपने क्लाउड और AI सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरे वित्त वर्ष में 90 से 95 अरब डॉलर (करीब 8,550-9,000 अरब रुपये) के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है।

इन सभी बदलावों के बाद भी ओरेकल का क्लाउड कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इस तिमाही में कंपनी का राजस्व 121 फीसदी बढ़ा है। हालांकि, इस पुनर्गठन की लागत भी काफी बढ़ी है।